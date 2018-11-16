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Зюганов пожелал новому главе Хакасии не «самоуспокаиваться»

Политика

Коммуниста Валентина Коновалова поздравляют с вступлением в должность главы Хакасии

Зюганов пожелал новому главе Хакасии не «самоуспокаиваться»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Геннадий Зюганов

Москва, 16 ноября 2018, 09:53 — REGNUM  В адрес нового главы Хакасии Валентина Коновалова поступают поздравительные телеграммы и открытки в связи с вступлением в должность. В частности, как сообщили ИА REGNUM в администрации главы республики, Коновалова поздравил председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.

«Ваша победа на выборах в Хакасии воодушевила избирателей по всей стране. Но мы не имеем права самоуспокаиваться. Впереди много работы», — отметил Зюганов.

По его словам, КПРФ будет оказывать новому главе Хакасии «максимальную поддержку в решении тяжелейших проблем республики». При этом партия намерена опираться на «честных профессионалов».

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Также Коновалова поздравила председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко:

«Уверена, что ваши деловой подход и активная гражданская позиция будут способствовать укреплению российской государственности. Желаю вам успехов в ответственной государственной деятельности».

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Президент Торгово-Промышленной палаты России Сергей Катырин пожелал Коновалову «успехов в социально-экономическом развитии региона и укреплении его потенциала».

Также поздравления в адрес нового главы региона направила губернаторы ряда регионов, руководитель Федеральной службы государственной статистики Александр Суринов, мэр Новосибирска Анатолий Локоть, глава Абакана Николай Булакин и другие.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 30-летний коммунист Валентин Коновалов стал главой Хакасии по итогам второго тура губернаторских выборов 11 ноября. За него тогда проголосовали 57,57% избирателей. 15 ноября Коновалов вступил в должность главы региона.

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Второй тур выборов главы Хакасии-2018
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