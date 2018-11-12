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В Сингапуре Синдзо Абэ планирует обсудить с Владимиром Путиным Курилы

Политика

Премьер-министр Японии обсудит территориальный вопрос с президентом России в ходе сингапурской встречи

Токио, 12 ноября 2018, 18:50 — REGNUM  14 ноября премьер-министр Японии Синдзо Абэ отправится в пятидневное зарубежное турне по Азиатско-Тихоокеанскому региону. 15 ноября он также примет участие во встрече АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии) в Сингапуре. Там же он планирует встретиться с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

По информации японского новостного агентства «Джиджи», на саммите Абэ планирует вновь затронуть курильский вопрос. Как сообщают приближенные к премьер-министру источники, Абэ надеется на прогресс в разрешении проблемы принадлежности четырех островов Курильской гряды, принимая во внимание предложение Путина во Владивостоке «заключить мирный договор до конца года без предварительных условий». Однако тогда Абэ сказал Путину, что не сможет принять это предложение.

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Зарубежная хроника
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