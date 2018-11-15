Путин: Москва готова работать с Токио, чтобы решить спор

Сингапур, , 13:43 — REGNUM Россия возобновила диалог с Японией на основе декларации 1956 года, как того просила японская сторона. Москва готова работать над решением спорных вопросов, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Сингапур.

Он отметил, что ситуация, сложившаяся на настоящий момент, имеет в основе международно-правовые документы, закреплённые в результате работы после Второй мировой войны. Япония ставит вопрос по-другому, Россия готова с ней работать, сказал российский лидер.

Путин добавил, что в декларации 1956 года говорится о готовности Советского Союза передать два острова Японии после подписания мирного договора. Но в документе не раскрыто основание для передачи и то, под чьим суверенитетом они останутся.

Переговоры с опорой на данный документ требуют отдельной серьёзной проработки, подчеркнул он.

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Как сообщало ИА REGNUM, основным препятствием для заключения мирного договора между Токио и Москвой являются претензии Токио на острова Курильской гряды Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу Хабомаи. Россия отвергает эти претензии.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, встретившись с Путиным на саммите Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Сингапуре, заявил о твердом намерении властей обеих стран прийти к мирному договору.

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