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Токио серьезно настроен на решение вопроса «спорных территорий» — Абэ

Политика

Японский премьер-министр отметил, что РФ и Япония ускорят переговоры по указанной проблеме, взяв за основу советско-японскую декларацию 1956 года

Сингапур, 15 ноября 2018, 07:58 — REGNUM  После встречи с президентом России Владимиром Путиным на саммите Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о твердом намерении руководств двух стран добиться заключения мирного договора. Об этом сообщает агентство Kyodo.

По словам главы японского правительства, Россия и Япония обязательно разрешат территориальную проблему, которая 70 послевоенных лет не позволяет заключить мирный договор между Токио и Москвой. Абэ подчеркнул, что у него, как и у российского лидера, есть большое желание закрыть этот вопрос, не передавая его следующим поколениям.

Также японский премьер-министр отметил, что РФ и Япония ускорят переговоры по указанной проблеме, взяв за основу советско-японскую декларацию 1956 года.

Напомним, в девятой статье указанной декларации советское правительство согласилось передать Японии остров Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды с условием, что переход островов под контроль Токио будет осуществлен лишь после заключения мирного договора между странами.

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Мирный договор между Россией и Японией
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