Путин призвал Европу избавиться от фобий и помочь Сирии

Сингапур, , 13:27 — REGNUM Европейским странам стоит помочь Сирии, чтобы избежать нового наплыва беженцев. Для этого нужно избавиться от фобий, заявил на пресс-конференции в Сингапуре президент России Владимир Путин.

Мировому сообществу, и в первую очередь Европе, нужно подумать, избавиться от каких-то фобий и просто помочь народу Сирии независимо от политических пристрастий. Помочь сирийскому урегулированию нужно, чтобы не возник новый наплыв мигрантов, отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября президент России прибыл в Синрапур с трехдневным визитом. Он принял участие в саммите Россия — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), встретился с рядом американских политиков и премьер-министром Индии.

Читайте также: Путин обсудил с Нетаньяху гибель российского самолета в Сирии

А также: Путин: Связи России и Китая развиваются впечатляющими темпами