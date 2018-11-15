Путин: Связи России и Китая развиваются впечатляющими темпами

Сингапур, , 12:03 — REGNUM Благодаря усилиям правительств России и Китая, торгово-экономические связи между двумя странами развиваются впечатляющими темпами. Об этом сегодня, 15 ноября, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьером Государственного совета КНР Ли Кэцяном. Встреча состоялась на полях Восточноазиатского саммита, проходящего в Сингапуре, сообщается на сайте Кремля.

По мнению Путина, отношения России и Китая создают особую базу привилегированного, стратегического партнёрства. Между странами создан хороший, устойчивый механизм взаимодействия.

В свою очередь Ли Кэцян заявил, что на встрече в начале ноября 2018 года в Пекине с председателем правительства России Дмитрием Медведевым удалось выйти на новые договорённости по сотрудничеству в ряде сфер взаимодействия.

«Власти КНР готовы вместе с Россией реализовать достигнутые договорённости. Торгового-экономические связи между двумя странами должны достичь ожидаемого результата», — отметил китайский лидер.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня. 15 ноября, президент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании XIII Восточноазиатского саммита (ВАС), который проходит в Сингапуре. На полях саммита ВАС Путин провел ряд встреч с представителями иностранных делегаций.

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