Политики, блогеры, журналисты: кого Мединский причислил к маргиналам

Омск, , 11:38 — REGNUM Скандал, связанный с исключением имени рок-музыканта, основателя группы «Гражданская оборона» Егора Летова из вариантов для наименования Омского аэропорта, не сбавляет оборотов. Недавно масла в огонь вновь подлил министр культуры РФ Владимир Мединский. Он назвал поклонников Летова маргиналами.

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Очередное высказывание министра прокомментировал омский блогер, участник инициативный группы «Наше имя — Летов» Владимир Лифантьев.

«Мединский — это достойный продолжатель дела Черномырдина. Сначала ляпнет, потом подумает. Все прекрасно знают, что «доктор наук» Мединский был фигурантом не одного скандала, связанного с качеством его образования. И этот человек приезжает в Омск и заявляет, что называть аэропорты именем ныне живущих считает дурным тоном. При этом он, видимо, не знает, что Летов уже десять лет как умер. При этом Егор Летов в культурном плане — это одна из фигур первой величины. А Мединский — на минуточку, возглавляет профильное министерство… Мы понимаем, что человек просто не в материале. Но он на этом не остановился. Он публично заявил, что выдвижение Летова в проекте «Великие имена России» поддерживают маргиналы. Это значит, что к маргиналам он причислил вице-губернатора Омской области Владимира Борисовича Компанейщикова, он туда же записывает журналистов Олега Кашина и Маргариту Симоньян. Все они поддерживают идею выдвижения Летова и открыто об этом высказывались. И самое главное, он просто огульно оскорбляет целый пласт народонаселения. А такие высказывания попадают под 282-ю статью Уголовного кодекса РФ — «Возбуждение ненависти либо вражды» к совершенно определённой группе людей», — подчеркнул Владимир Лифантьев.

Невключение Егора Летова в шорт-лист проекта «Великие имена России» он считает предсказуемым решением.

«Как выразился бы сам Летов, мы живём в «пластмассовом мире», и любая система очень нервно и очень плохо реагирует на неконтролируемые ею инициативы. Варианты, которые остались, понятны властям. А касаемо Летова, изначально было понятно, что это будет история через сопротивление, не благодаря, а вопреки. Поэтому реакция властей совершенно понятна и предсказуема. Они стараются всеми возможными способами уйти от неконтролируемых процессов. Речь идёт об иллюзии демократии в заданных рамках. Это, кстати, примерно то же самое, что и муниципальный фильтр на губернаторских выборах. В принципе участвовать могут все, но нужно собрать подписи депутатов из трёх четвертей районов региона. Так и здесь. Как только власти поняли, что история с Летовым перестаёт быть контролируемой, они слились», — подытожил блогер.

Напомним, конкурс «Великие имена России» призван путём народного голосования определить имена выдающихся соотечественников, которые будут присвоены крупным аэропортам страны, в том числе омской воздушной гавани.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, имя лидера группы «Гражданская оборона» Егора Летова не вошло в шорт-лист для названия Омского аэропорта, несмотря на лидерство в интернет-голосовании. Это решение вызвало бурные обсуждения в соцсетях: есть как противники, так и сторонники этого решения.

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Когда министр культуры прилетел в Омск (12 ноября), его попросили прокомментировать эту ситуацию. И, по словам омских журналистов, Мединский заявил, что называть аэропорты именем ныне живущих он считает дурным тоном.

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На замечание о том, что Летов умер в 2008 году, Мединский ответил, что решение должны принимать жители Омска. Позднее пресс-секретарь министра заявил, что цитата Мединского была вырвана из контекста.

Добавим, омичам предстоит определить имя для Омского аэропорта из трёх кандидатур: генерала Дмитрия Карбышева, авиаконструктора Андрея Туполева и актера Михаила Ульянова. Финальное голосование проводится с 12 по 30 ноября.