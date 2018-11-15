Глава Минкульта назвал поклонников Летова маргиналами

Москва, , 01:24 — REGNUM Проект «Великие имена», дающий жителям России выбрать имена для аэропортов страны, вызвал большой отклик и не обошелся без скандалов, заявил глава Минкульта РФ Владимир Мединский телеканалу РЕН-ТВ.

«Вы знаете, что некоторые довольно узкие, можно даже сказать, маргинальные аудитории, например, представляющие поклонников группы «Гражданская оборона», исключительно активны», — заявил он.

Мединский считает, что подобная активность служит «популяризации хорошего дела», которое должно популяризовать культурное наследие России среди граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мединский в Омске на вопрос об исключении имени Егора Летова из вариантов для наименования омского аэропорта заявил, что называть аэропорты именем ныне живущих считает дурным тоном.

На замечание журналистов о том, что Летов умер в 2008 году, Мединский заявил, что решение должны принимать жители Омска. Позднее пресс-секретарь главы Минкульта заявил, что цитата Мединского была вырвана из контекста.

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