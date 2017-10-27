Глава Минобрнауки подписала приказ о сохранении учёной степени Мединского

Москва, , 23:59 — REGNUM Министр образования и науки Ольга Васильева подписала приказ «Об отказе в лишении учёной степени доктора наук» министра культуры Владимира Мединского. Соответствующий документ обнародовала 27 октября пресс-служба Минобрнауки России.

«Отказать Вячеславу Козлякову, Константину Ерусалимскому, Ивану Бабицкому в лишении учёной степени доктора исторических наук Владимира Мединского, присуждённой решением диссертационного совета по результатам защиты диссертации на соискание учёной степени доктора исторических наук по научной специальности «Отечественная история» на тему «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV—XVII вв», — говорится в подписанном приказе.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября экспертный совет Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при Минобрнауки подавляющим большинством голосов поддержал обращение сообщества «Диссернет» о лишении Владимира Мединского учёной степени. Позднее, 20 октября, президиум ВАК большинством в 70% голосов проголосовал за сохранение докторской степени министра, направив соответствующую рекомендацию главе Минобрнауки.

После состоявшегося голосования экспертный совет ВАК оказался на грани распада. Его уже покинули профессор Высшей школы экономики Олег Будницкий и председатель экспертного совета ВАК, доктор исторических наук Павел Уваров.

В Минобрнауки, тем временем, назвали шумиху вокруг диссертации Владимира Мединского попыткой оказать давление на окончательное решение по данному вопросу.