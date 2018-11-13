Омский аэропорт «имени Егора Летова» и «нервный тик» Мединского

Омск, , 12:58 — REGNUM Исключение Егора Летова из списка имён для аэропорта жители Омской области обсуждают уже не первый день, в том числе в соцсетях. Однозначного мнения на этот счёт нет. Кто-то считает, что аэропорт нельзя называть именем андеграундного рок-музыканта, а некоторые омичи придерживаются противоположного мнения.

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Высказался на эту тему и министр культуры России Владимир Мединский, посетивший Омск 12 ноября. И именно высказывание министра спровоцировало новый виток обсуждений.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Мединский в Омске заявил журналистам, что называть аэропорты именем ныне живущих он считает дурным тоном. Однако после замечания о том, что Егор Летов умер в 2008 году, Мединский поправился и сказал, что решение в любом случае должно остаться за жителями города. После этого пресс-секретарь Мединского отметил, что министр имел в виду не Летова, а Шнурова, а цитата была вырвана из контекста:

«И Летов жив, и Ленин жив, и Леннон жив. Цитаты надо давать полностью».

Однако омские журналисты всё же заявляют, что Владимир Мединский допустил конфуз.

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«Мне посчастливилось присутствовать в тот момент, когда Владимир Мединский высказывался по поводу Егора Летова и перспективы присвоения его имени Омскому аэропорту. Это я поправил министра, сказав, что господин Летов умер уже достаточно давно. Вопрос про Летова и Омский аэропорт министру задали уже в конце пресс-подхода, когда он осматривал наш театр «Галёрка». И мне так показалось, что этот вопрос вызвал нервный тик у господина Мединского. Возможно, его уже несколько утомила сама акция с переименованием воздушных ворот, возможно, у него такая реакция на Летова, который является в определённом смысле брендом нашего города. В любом случае, я не думаю, что он был рад услышать этот вопрос. Он начал на полном серьёзе говорить, что называть при жизни — это дурной пример. Потом министр попытался исправиться. Мероприятие было разделено на две части. Сначала Мединский посетил театр, а потом возложил цветы к памятнику нашему великому земляку Михаилу Ульянову. Он провёл даже мастер-класс для журналистов. Показал статью, спросил, кто автор. Но автор не отозвался, тогда Мединский посоветовал полностью приводить цитаты и сказал, что он имел в виду, что Летов во всех смыслах жив, и Ленин жив, и Леннон жив… Он забыл ещё упомянуть, что и Цой жив, видимо, это не та музыка, которую слушает министр. В общем, сложилось такое впечатление, что он попытался красиво выйти из не очень красивой ситуации, но оконфузился. Такое бывает», — сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM омский журналист, политический обозреватель Василий Епанчинцев.

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Что касается невключения Егора Летова в шорт-лист проекта по переименованию аэропортов, это, по словам собеседника ИА REGNUM, было прогнозируемо.

«Многие омичи хотят видеть имя Летова на воздушных воротах города, да и сама фамилия располагает к этому — Летов, лететь, полёт… Энтузиасты уже разработали дизайн-проект, как мог бы выглядеть наш омский аэропорт. Но мы знаем, что Летов и вся «Гражданская оборона» — это андеграундная культура. Летов никогда не был в мейнстриме, как другие известные деятели, которым ставят памятники, о которых рассказывают в школах. Не все понимают музыку Летова, но это действительно был очень талантливый и одарённый человек. Я повторюсь, он является брендом нашего города. Жаль, что он не попал в шорт-лист проекта, но может быть это и к лучшему. Потому что это является продолжением всего творчества Летова, когда ты остаёшься официально непризнанным, но тебя по-настоящему любят и ценят. На самом деле, думаю, что самому Летову это было бы не нужно, чтобы в честь него называли аэропорты, улицы, ставили ему памятники. Он сам себе в этом смысле воздвиг памятник — своей музыкой, которая до сих пор вызывает в обществе споры», — подытожил Василий Епанчинцев.

Напомним, 12 ноября на пресс-конференции с участием секретаря Общественной палаты РФ Валерия Фадеева и гендиректора ВЦИОМ Валерия Федорова были оглашены тройки кандидатов для присвоения имен 47 аэропортам, участвующим в проекте «Великие имена России». В финальную тройку имён для Омского аэропорта, по результатам социологических исследований, вошли Дмитрий Карбышев, Андрей Туполев и Михаил Ульянов. Финальное голосование продлится до 30 ноября.

При этом, как сообщили ИА REGNUM в правительстве Омской области, Валерий Фадеев подчеркнул, что в Омске была проведена «яркая кампания в поддержку Егора Летова»:

«У этого музыканта много поклонников, однако в социологических исследованиях участвовали не только поклонники рок-музыки. В результате Егор Летов набрал 10 процентов голосов. Это очень высокий результат, учитывая, что великие маршалы и генералы набирали 30% голосов».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, имя рок-музыканта и лидера группы «Гражданская оборона» Егора Летова не вошло в шорт-лист для названия Омского аэропорта, несмотря на лидерство в интернет-голосовании. Это решение вызвало критику в соцсетях.

Егор Летов — рок-музыкант и поэт, основатель группы «Гражданская оборона». Он родился в Омске в 1964 году. Умер музыкант также в Омске — в феврале 2008 года.