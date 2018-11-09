«Миротворец» добрался до бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера

Киев, , 13:12 — REGNUM В Киеве бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера причислили к «врагам Украины». Политик оказался в базе данных сандального украинского сайта «Миротворец». Соответствующая запись появилась в разделе инетрнет-ресурса под названием «Чистилище».

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В вину немецкому политику вменяют покушение на территориальную целостность Украины, антиукраинскую пропаганду и манипуляции общественно значимой информацией. В частности, попадание в базу «Миротворца» бывший канцлер ФРГ «обеспечил себе» высказываниями и о правомерности присоединения Крыма к России, а также критикой политики Евросоюза в отношении Украины. По словам политического деятеля, руководство Еврокомиссии «не имеет ни малейшего понятия, насколько Украина расколота культурно и что с ней нельзя обращаться привычным образом».

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Как сообщало ИА REGNUM, украинский сайт «Миротворец», созданный при поддержке МВД Украины, публикует данные неугодных киевскому режиму людей. В большинстве случаев. В списках оказываются артисты, журналисты, политики, которые когда-либо посещали Крым и Донбасс, причём не только иностранные. Исключение не составляют и сами граждане Украины. Так, в октябре 2018 года, в базу данных сайта попали первые 313 украинцев, проживающих в Закарпатье, которые получили венгерские паспорта.

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