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Бывший канцлер Германии Шредер: Придется признать Крым частью России

Политика

«Реальность, которая однажды должна быть признана»

Бывший канцлер Германии Шредер: Придется признать Крым частью России
Olaf Kosinsky
Герхард Шрёдер

Берлин, 8 ноября 2018, 02:58 — REGNUM  Крым придется признать частью России, заявил бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер в интервью Aachener Nachrichten.

«Это реальность, которая однажды должна быть признана», — сказал Шредер.

Германский политик напомнил, что Крым в 1954 году «был подарком советского лидера Хрущёва на тот момент советской Украине».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 октября директор делового и культурного центра Крыма Ярослав Иванченко заявил, что с 2017 года более 150 человек из 36 стран мира вошли в международную ассоциацию «Друзья Крыма».

Читайте подробнее: Представители 36 стран присоединились к «Друзьям Крыма»

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