Конституционный суд РФ ускорил рассмотрение запроса Евкурова о границе

Санкт-Петербург, , 08:48 — REGNUM Рассмотрение запроса главы Ингушетии о конституционности соглашения о границе между Чечней и Ингушетией состоится 27 ноября. Об этом сообщили ИА REGNUM 15 ноября в пресс-службе суда.

«Дело будет рассмотрено в открытом заседании 27 ноября 2018 года. Судьей-докладчиком назначен заместитель председателя КС РФ Сергей Маврин», — говорится в сообщении пресс-службы суда.

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Напомним, 8 ноября Конституционный суд России получил запрос главы Республики Ингушетия Юнус-Бека Евкурова о проведении проверки соответствия Конституции РФ соглашения об установлении административной границы между Чечней и Ингушетией. Документ был подписан 26 сентября 2018 года.

В суде пообещали рассмотреть это заявление в кратчайшие сроки, отметив, что в практике суда были такие прецеденты, когда требовалась срочность в решении вопроса. Тогда жалобы по делам, требующим скорейшего принятия решений, рассматривались в кратчайшие сроки, вплоть до нескольких месяцев.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Конституционный суд Республики Ингушетия вынес решение о незаконности принятия парламентом субъекта законопроекта «Об утверждении соглашения об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой». Причина — отсутствие полномочий у законодательного органа на принятие такого закона. По мнению суда, вопросы о границе должны решать только с помощью референдума.