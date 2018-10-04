Конституционный суд Ингушетии не признал закон о границе с Чечней

Магас, , 13:55 — REGNUM Конституционный суд Республики Ингушетия вынес решение о незаконности принятия парламентом региона законопроекта «Об утверждении соглашения об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой». По мнению суда, у депутатов Народного собрания не было полномочий для рассмотрения закона о пересмотре границ субъекта, говорится в официальном сообщении суда, подписанном 4 октября его председателем Аюбом Гагиевым.

Согласно статье 111 Конституции Ингушетии «образование, упразднение административно-территориальных единиц и образований, установление и изменение границ между ними, их наименование и переименование, другие вопросы административно-территориального устройства» решаются с учетом мнения населения соответствующей территории. Причем учет мнения народа должен быть проведен с помощью референдума, отметили в Конституционном суде.

«Таким образом, на основании статьи 36 названного конституционного закона данное соглашение может быть утверждено только по результатам референдума Республики Ингушетия», — говорится в решении суда.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 4 октября, депутаты Народного собрания Ингушетии рассмотрели соглашение об установлении административной границы между Чечней и Ингушетией и ратифицировали его. Из 25 депутатов за него проголосовали 17 человек. Высказались против трое, еще пятеро воздержались.

Во время голосования на площади перед парламентом собрались недовольные решением о переделе границы с Чечней граждане. Их было до пяти тысяч человек. По утверждениям очевидцев, акция протеста сопровождалась стрельбой в воздух, которую открыли силовики, стянутые к месту проведения митинга. Сообщается, что въезд в город перекрыт, после подписания договора депутатов якобы пришлось выводить из здания под охраной.

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