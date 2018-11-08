КС может рассмотреть запрос главы Ингушетии в ускоренном порядке

Санкт-Петербург, , 12:39 — REGNUM Конституционный суд России получил запрос главы Республики Ингушетия Юнус-Бека Евкурова, в котором он просит провести проверку соответствия Конституции РФ соглашения об установлении административной границы между Республикой Ингушетия и Чеченской республикой. Факт получения письма Евкурова корреспонденту ИА REGNUM подтвердили 8 ноября в пресс-службе КС РФ.

«Письмо поступило к нам сегодня, зарегистрировано в секретариате Конституционного суда», — сказали в пресс-службе.

Там затруднились с ответом о сроках рассмотрения этого запроса, однако напомнили, что в практике суда были случаи, когда жалобы по особо важным, по мнению КС, делам, требующим скорейшего принятия решений, рассматривались в кратчайшие сроки, вплоть до нескольких месяцев, что для КС в целом — большая редкость.

«Не исключено, что в отношении запроса Евкурова будет использована такая же практика», — отметили в пресс-службе КС.

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Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября Конституционный суд Ингушетии признал, что закон о границе с Чечней от 4 октября 2018 года, ратифицированный главами республик Юнус-Беком Евкуровым и Рамзаном Кадыровым, не соответствует Основному закону Ингушетии. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил, что договор, затрагивающий интересы обоих субъектов РФ, должен проверять Конституционный суд РФ.

Согласно договору о закреплении административной границы, подписанному 26 сентября в столице Ингушетии Магасе, Чечня и Ингушетия произвели обмен «равноценными территориями».