Владимир Путин примет участие в XIII Восточноазиатском саммите

Сингапур, , 07:18 — REGNUM Сегодня, 15 ноября, президент России Владимир Путин в ходе трёхдневного визита в Сингапур примет участие в XIII Восточноазиатском саммите (ВАС), сообщается на сайте Кремля.

На Восточноазиатском саммите будут обсуждаться проблемы укрепления региональной безопасности и противодействия терроризму.

Кроме участники саммита ВАС обсудят планы сотрудничества в сфере здравоохранения, высоких технологий и защиты окружающей среды.

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Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября президент РФ Владимир Путин принял участие в саммите Россия — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), где осуждались вопросы развития контактов АСЕАН с Евросоюзом и ШОС. Также Путин провел переговоры с президентами Сингапура, Индонезии, Кореи и Японии.

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Восточноазиатский саммит и встреча АСЕАН-РФ состоятся 13−15 ноября