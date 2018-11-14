Путин: Россия и АСЕАН могли бы провести совместные учения

Сингапур, , 10:30 — REGNUM Участия делегации России в работе делового и инвестиционного форума Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) было бы полезно. Об этом сегодня, 14 ноября, президент РФ Владимир Путин заявилна саммита Россия-АСЕАН, который проходит в Сингапуре.

Также глава российского государстве предложил Россия и странам АСЕАН провести учения по реагированию на опасные инфекционные заболевания.

Кроме того, Путин пригласил страны АСЕА на российские экономические форумы — Санкт-Петербургский и Восточный экономический форумы. «Хотел бы пригласить официальные и деловые круги «десятки» приехать в Россию на заседания этих форумов в 2019 году», — сказал президент РФ.

Подробнее: Путин принимает участие в саммите Россия — АСЕАН

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 14 ноября, президент РФ Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании саммита Россия — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который проходит в Сингапуре. Тема саммита — вопросы развитие контактов АСЕАН с Евросоюзом и ШОС.

Читайте также: Владимир Путин встретился с премьер-министром Таиланда