Восточноазиатский саммит и встреча АСЕАН-РФ состоятся 13-15 ноября

Джакарта, , 07:41 — REGNUM На встрече на высшем уровне стран Восточноазиатского саммита (ВАС) Индонезия была назначена координатором встречи Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) — Российская Федерация на 2018−2021 годы, сообщает Sindonews в преддверии этих двух встреч в ноябре 2018 года.

Глава департамента внешнего сотрудничества АСЕАН министерства иностранных дел Индонезии Бенни Сиахан заявил, что президент Индонезии Джоко Видодо примет участие в этих двух встречах. На встрече АСЕАН — РФ президент представит общее видение стран-членов АСЕАН.

Восточноазиатский саммит и встреча АСЕАН-РФ пройдут в Сингапуре 13−15 ноября 2018 года.

Сообщается, что на встрече АСЕАН — РФ будут подняты такие вопросы, как борьба с терроризмом, кибербезопасность и борьба со стихийными бедствиями.

Напомним, первый двусторонний саммит АСЕАН — РФ стартовал в 1996 году в Джакарте. В 2004 году Россия присоединилась к договору о дружбе и сотрудничеству в Юго-Восточной Азии. Последний саммит АСЕАН-РФ состоялся в мае 2016 года в Сочи. По итогам встречи стороны приняли Сочинскую декларацию по дальнейшему развитию сотрудничества.

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