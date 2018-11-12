В 2019 году Пушилин и Пасечник могут начать переговоры с Киевом — эксперт

Киев, , 20:05 — REGNUM Выборы в республиках Донбасса приурочены к украинским выборам 2019 года. Об этом написал на своей странице в Фейсбуке политтехнолог Тарас Березовец.

По его словам, в 2019 году глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник могут вступить в прямые переговоры с официальным Киевом.

«…выборы в ОРДЛО важны для Кремля в силу того, что срежиссированный спектакль по «избранию» Пушилина и Пасечника приурочен к украинским выборам в следующем 2019 году… По замыслу Кремля, не связанные с военными преступлениями Пушилин и Пасечник могут пригодиться на случай благоприятного для россиян итога выборов в Украине. Очевидно, что они, как «легитимно избранные» представители т.н. «народных республик», смогут в случае необходимости вступить в переговоры с официальным Киевом уже в будущем году. Таких намерений и надежд в Москве, собственно, и не скрывают. Однако по состоянию на сегодня этот сценарий уже трещит по швам», — отметил Березовец.

Он полагает, что проведя выборы в Донбассе Кремль якобы «взял на себя полную ответственность за состояние дел на оккупированных территориях, но и обозначил возможные пределы последующих шагов».

«Которые, в случае неблагоприятного для него исхода украинских выборов могут включать и государственное признание независимости Л/ДНР… Неожиданно широкое празднование Дня народного единства России, отмеченное в псевдореспубликах, по замыслу Кремля, должно было послать Западу сигнал о будущем включении ДНР/ЛНР в состав РФ. И стать своего рода разменной монетой. Тем не менее, этот шантаж был проигнорирован как руководством Украины, так и западных стран. Блеф о будущем «народных республик» как субъектов России не находит адресата», — считает Березовец.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября на седьмом заседании Совета регионального развития президент Украины Петр Порошенко заявил, что Российская Федерация грубо нарушила Минские соглашения, проведя выборы в Донецке и Луганске.

«Вчера на оккупированных территориях прошли незаконные выборы… Россия взяла на себя полную ответственность за грубое нарушение Минских соглашений», — сказал Порошенко.

Напомним, 11 ноября в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов в Народные советы. После подсчета около 98% бюллетеней ЦИК ДНР объявила победу Дениса Пушилина, который набрал около 61% голосов избирателей. При этом ЦИК ЛНР заявил о победе Леонида Пасечника, который после подсчета 96% бюллетеней получил примерно 68% голосов избирателей.

Кроме того, в ДНР выбирали депутатов Народного собрания, куда прошли представители двух общественных движений: «Донецкая республика» (76%) и «Свободный Донбасс» (24%). В ЛНР — «Мир Луганщине» (74%) и «Луганский экономический союз» (25%).