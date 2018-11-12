Донбасс по-прежнему стремится к интеграции с РФ — врио главы ДНР Пушилин

Москва, , 17:24 — REGNUM Явка, которая была зафиксирована на выборах в Донецкой и Луганской республиках, говорит о том, что Донбасс определился, считает врио главы ДНР Денис Пушилин. Об этом он заявил 12 ноября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

«Безусловно, явка на вчерашних выборах говорит о том, что Донбасс определился и что он по-прежнему стремится к интеграции с Россией, — сказал Пушилин. — Это подчеркивалось в настроениях наших граждан. Результат говорит сам за себя. Что касается того, как проходили выборы, — в достаточно напряжённой обстановке. Сам агитационный период был сжатым. Террористический акт, который был совершён агентами, связанными с СБУ, заставил на некоторое время войти в сложный период. Возник вакуум власти. Однако получилось организоваться. Правоохранительные органы сработали на «отлично». Ждали провокаций на линии соприкосновения со стороны Украины. Обошлось. ЦИК работал в штатном режиме, и каких-то явных нарушений было минимальное количество».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Донецкой и Луганской народных республиках состоялись выборы глав республик и депутатов парламента. Избиратели проявили высокую активность. По данным ЦИК, в голосовании в ДНР приняли участие свыше 1,6 млн человек. Явка превысила 80%.

В ЛНР к избирательным урнам пришли 77% граждан, обладающих правом голоса.

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