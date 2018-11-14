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Главы Индонезии и Чили провели двустороннюю встречу в Сингапуре

Политика

На полях саммита АСЕАН в Сингапуре состоялась закрытая встреча президента Индонезии с главой Чили

Сингапур, 14 ноября 2018, 12:09 — REGNUM  Президент Индонезии Джоко Видодо провел двустороннюю встречу с президентом Чили Себастьяном Пиньерой, сообщает Antaranews.

«Я очень рад, что, наконец, мы смогли встретиться», — заявил президент Джоко Видодо, который высоко оценил такую возможность после того, как несколько встреч не состоялось.

Джоко Видодо также поздравил Себастьяна Пиньера с избранием на пост президента Чили.

Издание отмечает, что двусторонняя встреча прошла в закрытом формате.

Напомним, саммит АСЕАН проходит в Сингапуре и продлится до 15 ноября 2018 года. Президент Индонезии планирует ряд двусторонних встреч, в частности с главам Японии и Российской Федерации.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии провел двустороннюю встречу с премьер-министром Австралии 14 ноября 2018 года.

Подробности: Саммит АСЕАН: президент Индонезии встретился с премьер-министром Австралии

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АСЕАН
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