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Президент Индонезии прибыл в Сингапур для участия в саммите АСЕАН

Политика

Джоко Видодо примет участие в открытии 33-го саммита АСЕАН 13 ноября и официальном ужине, организованном премьер-министром Сингапура Ли Сянь Лоном

Сингапур, 13 ноября 2018, 09:01 — REGNUM  Президент Индонезии Джоко Видодо вместе с супругой прибыл в Сингапур для участия в 33-м саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сообщает Antaranews.

В аэропорту Чанги президента Индонезии встретили министр обороны и иностранных дел Сингапура Малики бин Осман, а также посол Индонезии в Сингапуре Нгура Сваджая.

Кроме того, министр-координатор по вопросам политики, права и безопасности Индонезии Виранто, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди, министр торговли Индонезии Энггартиасто Лукита, министр промышленности Индонезии Эйрланга Гартато и глава национальной полиции Индонезии Тито Карнавиан прибыли в Сингапур.

Джоко Видодо примет участие в открытии 33-го саммита АСЕАН 13 ноября и официальном ужине, организованном премьер-министром Сингапура Ли Сянь Лоном.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии планирует ряд двусторонних встреч, в частности с главами Чили, Австралии, Японии и Российской Федерации.

Подробности: Президент Индонезии встретится с главами Чили, Австралии, Японии и РФ

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