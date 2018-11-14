Саммит АСЕАН: президент Индонезии встретился с премьер-министром Австралии

Сингапур, , 10:42 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо встретился с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном на полях 33-го саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Сингапуре, сообщает Antaranews.

Издание отмечает, что двусторонняя встреча продолжалась 30 минут.

Стороны обсудили двустороннее сотрудничество, в том числе взаимодействие в области борьбы с терроризмом.

Индонезия и Австралия также обсудили вопрос о расширении сотрудничества в рамках межконфессионального диалога.

«Президент в очередной раз подтвердил позицию Индонезии в отношении палестино-израильского конфликта. По словам Джоко Видодо, Австралия может помочь в нормализации отношений между Израилем и Палестиной, придерживаясь решения двух государств», — заявила глава МИД Индонезии Ретно Марсуди после двусторонней встречи.

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В ходе встречи Скот Моррисон также сообщил, что Австралия поддерживает концепцию сотрудничества в рамках Индо-Тихоокеанского региона, которая была инициирована Индонезией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на полях саммита АСЕАН, проходящего в Сингапуре 13−15 ноября 2018 года, президент Индонезии также планирует встретиться с главами Чили, Японии и РФ.

Подробности: Президент Индонезии встретится с главами Чили, Австралии, Японии и РФ