Владимир Путин встретился с премьер-министром Таиланда

Сингапур, , 10:09 — REGNUM Сегодня, 14 ноября, президент России Владимир Путин, находясь с официальным визитом в Сингапуре, провел встречу с премьер-министром Таиланда Праютом Чан-Очой, сообщается на сайте Кремля.

Путин отметил, что Таиланд — давний надёжный партнёр России. Отношения двух стран развиваются весьма позитивно.

«Тому подтверждение количество туристов, которые приезжают в Таиланд из России. Только в 2018 году российские туристы оставили в Таиланде $2,2 млрд», — привел цифры Путин.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин с 13 по 15 ноября находится с официальным визитом в Сингапуре. Путин примет участие в работе двух саммитов — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и в XIII Восточноазиатском саммите (ВАС).

Подробнее: Путин в Сингапуре примет участие в двух саммитах