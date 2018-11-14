Путин принимает участие в саммите Россия – АСЕАН

Сингапур, , 10:17 — REGNUM Сегодня, 14 ноября, президент РФ Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании саммита Россия — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который проходит в Сингапуре, сообщается на сайте Кремля.

Тема саммита — вопросы углубления взаимодействия в торговой, инвестиционной, гуманитарной сферах, развитие контактов АСЕАН с Евразийским экономическим союзом и Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС).

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Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин с 13 по 15 ноября находится с официальным визитом в Сингапуре.

Напомним, в состав АСЕАН входят 10 стран, расположенных в Юго-Восточной Азии: Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Россия является партнёром по диалогу с АСЕАН с июля 1996 года.

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