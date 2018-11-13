Путин в Сингапуре примет участие в двух саммитах

Москва, , 07:23 — REGNUM Сегодня, 13 ноября, начинается официальный визит президента России Владимира Путина в Сингапур. В ходе трехдневного визита (до 15 ноября) пройдут переговоры президента РФ с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном, с президентом Сингапура Халимой Якоб, сообщается на сайте Кремля.

Глава Российского государства примет участие в двух саммитах: в саммите Россия — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и в XIII Восточноазиатском саммите (ВАС). Также Путин примет участие в церемонии закладки первого камня в основание Российского культурного центра и православного храма.

Подрробнее: Визит Путина в Сингапур намечен на 13−15 ноября

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября 2018 года президент РФ Владимир Путин посетил с официальным визитом Францию, где принял участия в торжествах по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.

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