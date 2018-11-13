Вторник, 13 Ноября 2018 года
08:14:36 МСК

Путин в Сингапуре примет участие в двух саммитах

Политика

... а также проведет переговоры с президентом Сингапура

Москва, 13 ноября 2018, 07:23 — REGNUM  Сегодня, 13 ноября, начинается официальный визит президента России Владимира Путина в Сингапур. В ходе трехдневного визита (до 15 ноября) пройдут переговоры президента РФ с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном, с президентом Сингапура Халимой Якоб, сообщается на сайте Кремля.

Глава Российского государства примет участие в двух саммитах: в саммите Россия — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и в XIII Восточноазиатском саммите (ВАС). Также Путин примет участие в церемонии закладки первого камня в основание Российского культурного центра и православного храма.

Подрробнее: Визит Путина в Сингапур намечен на 13−15 ноября

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября 2018 года президент РФ Владимир Путин посетил с официальным визитом Францию, где принял участия в торжествах по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.

Читайте также: Путин почтил память воинов Русского экспедиционного корпуса в Париже

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внешняя политика России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить