Путин заложил камень в основание культурного центра в Сингапуре

Сингапур, , 13:39 — REGNUM Сегодня, 13 ноября, президент РФ Владимир Путин заложил первый камень в основание Российского культурного центра в Сингапуре. На церемонии закладки камня присутствовала президент Сингапура Халима Якоб, сообщается на сайте Кремля.

Также в торжественной церемонии приняли участие глава МИД России Сергей Лавров и представитель Минкультуры Сингапура Анн Сим. По мнению Лаврова возведение Российского культурного центра в Сингапуре — это импульс развития гуманитарных связей между двумя государствами.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин заложит камень в основание православного храма в Сингапуре.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин с 13 по 15 ноября находится с официальным визитом в Сингапуре. Это первый визит президента в эту страну. Путин примет участие в работе двух саммитов — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и в XIII Восточноазиатском саммите (ВАС).

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