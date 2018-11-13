Саммит АСЕАН 2018: Индонезия настаивает на переговорах о ВРЭП

Сингапур, , 11:57 — REGNUM Министр торговли Индонезии Энггартиасто Лукита настаивает на переговорах о торговом соглашении по всеобъемлющему региональному экономическому партнерству (ВРЭП), которое еще не согласовано с другими министрами стран-членов АСЕАН.

«Три главы договора пока не были согласованы — это главы о конкуренции, механизме разрешения споров и стандартах качества товаров. Мы призываем стороны к согласованию этих глав на 33-м заседании саммита АСЕАН», — подчеркнул министр торговли Индонезии в кулуарах 33-го саммита АСЕАН в Сингапуре.

Речь идет о 8 из 21 главы торгового соглашения ВРЭП. Восемь из них относятся к экономическому сотрудничеству. Пять глав согласованы, осталось только три.

Министр торговли Индонезии также отметил, что, «если восемь глав будут согласованы, договориться по остальным будет проще».

Напомним, переговоры о соглашении о свободной торговле между государствами АСЕАН и шестью странами-партнерами ведутся с 2013 года.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьер-министр СингапураЛи Сянь Лунпризвал к более тесной интеграции между странами-членами АСЕАН.

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