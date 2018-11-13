Вторник, 13 Ноября 2018 года
13:00:43 МСК

Путин встретился с президентом Сингапура

Политика

13 ноября президент России Владимир Путин прибыл с трехдневным визитом в Сингапур

Сингапур, 13 ноября 2018, 12:31 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин встретился с главой Сингапура Халимой Якоб во вторник, 13 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Состоялась встреча В. Путина с президентом Сингапура Х. Якоб», — говорится в сообщении.

Какие темы главы государств затронули в ходе встречи, пока не сообщается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 ноября президент России Владимир Путин прибыл с трехдневным визитом в Сингапур.

Читайте также: Владимир Путин прибыл в Сингапур

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внешняя политика России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить