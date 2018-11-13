Путин встретился с президентом Сингапура

Сингапур, , 12:31 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин встретился с главой Сингапура Халимой Якоб во вторник, 13 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Состоялась встреча В. Путина с президентом Сингапура Х. Якоб», — говорится в сообщении.

Какие темы главы государств затронули в ходе встречи, пока не сообщается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 ноября президент России Владимир Путин прибыл с трехдневным визитом в Сингапур.

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