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Владимир Путин прибыл в Сингапур

Политика

Это первый визит президента России в эту страну

Сингапур, 13 ноября 2018, 11:29 — REGNUM  Сегодня, 13 ноября, президент России Владимир Путин прибыл в Сингапур с трехдневным визитом. На сайте Кремля отмечается, что глава российского государства впервые совершает визит в Сингапур.

13 ноября встретится президент России встретится с президента с президентом Сингапура Халимой Якоб. Кроме того, Путин примет участие в саммите Россия — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и 13-м Восточноазиатском саммите.

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Как сообщало ИА REGNUM, на саммите стран Юго-Восточной Азии примут участие также вице-президент Майк Пенс, президент Чили Себастьян Пинера, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, премьер-министр Китая Ли Кэцян и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

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Внешняя политика Сингапура
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