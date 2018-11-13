Президент Индонезии в Сингапуре выступит с речью о важности сотрудничества

Сингапур, , 09:42 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо планирует принять участие в серии мероприятий по случаю 33-его саммита Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Сингапуре, сообщает Kompas.

В свой первый день глава Индонезии примет участие в церемонии открытия саммита АСЕАН. Сообщается, что Джоко Видодо выступит с речью о важности сотрудничества между странами региона Юго-Восточной Азии перед лицом глобальной неопределенности.

Ожидается, что в саммите стран Юго-Восточной Азии примут участие также вице-президент Майк Пенс, президент Чили Себастьян Пинера, президент России Владимир Путин, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, премьер-министр Китая Ли Кэцян и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Джоко Видодо будет присутствовать на 21-м саммите АСЕАН — Китай, на 3-м саммите АСЕАН — Россия, на 21-й саммит АСЕАН — Япония, на 2-м заседании Всеобъемлющего экономического партнерства (ВРЭП) и 13-м Восточноазиатском саммите (ВАС).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо вместе с супругой прибыл в Сингапур с трехдневным визитом 13 ноября 2018 года.

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