Вторник, 13 Ноября 2018 года
11:21:33 МСК

Президент Индонезии в Сингапуре выступит с речью о важности сотрудничества

Политика

Президент Индонезии Джоко Видодо планирует принять участие в серии мероприятий в рамках саммита АСЕАН

Сингапур, 13 ноября 2018, 09:42 — REGNUM  Президент Индонезии Джоко Видодо планирует принять участие в серии мероприятий по случаю 33-его саммита Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Сингапуре, сообщает Kompas.

В свой первый день глава Индонезии примет участие в церемонии открытия саммита АСЕАН. Сообщается, что Джоко Видодо выступит с речью о важности сотрудничества между странами региона Юго-Восточной Азии перед лицом глобальной неопределенности.

Ожидается, что в саммите стран Юго-Восточной Азии примут участие также вице-президент Майк Пенс, президент Чили Себастьян Пинера, президент России Владимир Путин, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, премьер-министр Китая Ли Кэцян и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Джоко Видодо будет присутствовать на 21-м саммите АСЕАН — Китай, на 3-м саммите АСЕАН — Россия, на 21-й саммит АСЕАН — Япония, на 2-м заседании Всеобъемлющего экономического партнерства (ВРЭП) и 13-м Восточноазиатском саммите (ВАС).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо вместе с супругой прибыл в Сингапур с трехдневным визитом 13 ноября 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Индонезии прибыл в Сингапур для участия в саммите АСЕАН

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внешняя политика Индонезии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить