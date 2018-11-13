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Генсек ООН призвал к сдержанности участников конфликта в секторе Газа

Политика

12 ноября произошло очередное обострение на границе Израиля и сектора Газа

Вашингтон, 13 ноября 2018, 08:47 — REGNUM  Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш обратился ко всем сторонам конфликта на границе Израиля и сектора Газа. Об этом сообщается в заявлении пресс-офиса главы всемирной организации.

В сообщении говорится, что Гутерреш, который внимательно следит за развитием ситуации в секторе Газа, призвал обе стороны проявить «максимальную сдержанность».

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13 ноября Армия обороны Израиля на своей странице в Twitter сообщила, что с 12 ноября из сектора Газа по территории Израиля было выпущено порядка 370 ракет. В ответ вооруженные силы Израиля нанесли более 70 ударов по объектам в этом регионе.

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