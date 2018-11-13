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Израиль назвал число выпущенных с территории сектора Газа ракет

Политика

Обстановка в секторе Газа и прилегающих районах Израиля резко обострилась в понедельник, 12 ноября

Иерусалим, 13 ноября 2018, 08:09 — REGNUM  С вечера 12 ноября из сектора Газа по территории Израиля было выпущено порядка 370 ракет, сообщает 13 ноября Армия обороны страны на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/IDFSpokesperson/status/1062192261990178816

Отмечается, что около 100 из них были перехвачены системой противоракетной обороны «Железный купол».

Напомним, обстановка в секторе Газа и прилегающих районах Израиля резко обострилась в понедельник, 12 ноября. При обстрелах израильской территории погиб по меньшей мере один человек, еще более 50 пострадали. В ответ вооруженные силы Израиля нанесли удары по 70 с лишним объектам в этом регионе.

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