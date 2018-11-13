Израиль назвал число выпущенных с территории сектора Газа ракет

Иерусалим, , 08:09 — REGNUM С вечера 12 ноября из сектора Газа по территории Израиля было выпущено порядка 370 ракет, сообщает 13 ноября Армия обороны страны на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/IDFSpokesperson/status/1062192261990178816

Отмечается, что около 100 из них были перехвачены системой противоракетной обороны «Железный купол».

Напомним, обстановка в секторе Газа и прилегающих районах Израиля резко обострилась в понедельник, 12 ноября. При обстрелах израильской территории погиб по меньшей мере один человек, еще более 50 пострадали. В ответ вооруженные силы Израиля нанесли удары по 70 с лишним объектам в этом регионе.

Читайте также: ВВС Израиля разрушили здание в центре Газы

Читайте ранее в этом сюжете: В Израиле из-за ракетного обстрела пострадали более 50 человек