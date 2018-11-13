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В Израиле из-за ракетного обстрела пострадали более 50 человек

Происшествия

Обстановка в секторе Газа и прилегающих районах Израиля резко обострилась в понедельник, 12 ноября

Иерусалим, 13 ноября 2018, 07:16 — REGNUM  Более 50 человек пострадали при обстреле Израиля из сектора Газа. Об этом сообщает национальная медицинская служба Magen David Adom (MDA).

«53 человека ранены, в том числе двое находятся в критическом состоянии», — говорится в сообщении.

Газета Haaretz уточняет, что при обстрелах израильской территории погиб по меньшей мере один человек. По данным издания, тело 40-летнего мужчины было обнаружено в пострадавшем от обстрела здании в Ашкелоне.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обстановка в секторе Газа и прилегающих районах Израиля резко обострилась в понедельник, 12 ноября.

Так, из сектора Газа по Израилю было запущено более 300 ракет. В ответ вооруженные силы Израиля нанесли удары по 70 с лишним объектам в этом регионе.

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