Визит Путина в Сингапур намечен на 13–15 ноября

Москва, , 07:54 — REGNUM Президент России Владимир Путин посетит Сингапур. Официальный визит главы Российского государства состоится 13−15 ноября. Путин примет участие в двух саммитах: в саммите Россия — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и в XIII Восточноазиатском саммите (ВАС), сообщается на сайте Кремля.

На саммите Россия — АСЕАН планируется обсудить вопросы углубления взаимодействия в торговой, инвестиционной, гуманитарной сферах, развитие контактов АСЕАН с Евразийским экономическим союзом и Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС).

Проблемы укрепления региональной безопасности и противодействия терроризму, наращивания сотрудничества в сфере здравоохранения, высоких технологий и защиты окружающей среды будут обсуждаться на XIII Восточноазиатском саммите.

В ходе трехдневного визита пройдут переговоры Владимира Путина с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном, с президентом Сингапура Халимой Якоб. Кроме того, Путин примет участие в церемонии закладки первого камня в основание Российского культурного центра и православного храма.

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Как сообщало ИА REGNUM, в первой половине ноября у президента РФ Владимира Путина запланировано несколько поездок. 8 ноября глава Российского государства посетит Казахстан, а 11 ноября намечен визит во Францию.

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