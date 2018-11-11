Путин почтил память воинов Русского экспедиционного корпуса в Париже

Париж, 11 ноября 2018, 16:33 — REGNUM Президент России Владимир Путин, находящийся с официальным визитом в Париже, возложил цветы к памятнику воинам Русского экспедиционного корпуса. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Вместе с главой российского государства на церемонию пришли потомки участников Первой мировой войны», — говорится в сообщении.
Глава РФ Путин по завершении мероприятия пообщался с потомками участников боевых действий во Франции.
Напомним, солдаты и офицеры Русского экспедиционного корпуса сражались во Франции во время Первой мировой войны.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 ноября 2018 г. глава РФ Владимир Путин прибыл в столицу Франции для участия в торжествах по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.
Читайте также: Путин и Трамп при встрече в Париже обменялись рукопожатиями