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Путин почтил память воинов Русского экспедиционного корпуса в Париже

Политика

11 ноября 2018 г. глава РФ Владимир Путин прибыл в столицу Франции

Париж, 11 ноября 2018, 16:33 — REGNUM  Президент России Владимир Путин, находящийся с официальным визитом в Париже, возложил цветы к памятнику воинам Русского экспедиционного корпуса. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Вместе с главой российского государства на церемонию пришли потомки участников Первой мировой войны», — говорится в сообщении.

Глава РФ Путин по завершении мероприятия пообщался с потомками участников боевых действий во Франции.

Напомним, солдаты и офицеры Русского экспедиционного корпуса сражались во Франции во время Первой мировой войны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 ноября 2018 г. глава РФ Владимир Путин прибыл в столицу Франции для участия в торжествах по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.

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