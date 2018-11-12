Глава МВД Германии Хорст Зеехофер заявил об уходе с поста главы ХСС

Берлин, , 14:21 — REGNUM Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер намерен покинуть пост председателя баварского Христианско-социального союза. Об этом глава ведомства заявил журналистам на пресс-конференции в Саксонии, передаёт Welt.

«Я покидаю пост председателя Христианско-социального союза, это решено. По срокам ещё идут некоторые обсуждения, о них будет объявлено в течение текущей недели», — уточнил Зеехофер.

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«Должность главы МВД никоим образом не связана с этим решением», — добавил Зеехофер.

Напомним, новый лидер Христианско-социального союза будет избран на внеочередном съезде партии в начале 2019 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года деятели культуры Германии подписали открытое письмо с требованием уволить Хорста Зеехофера с поста министра внутренних дел страны. Подписи под обращением поставили более 290 актёров, музыкантов, общественных деятелей. Авторы упрекают Зеехофера в провокационном поведении, нанесении ущерба имиджу страны на международной арене, в устаревших взглядах и недостойном отношении к людям, а также в том, что его действия привели к росту популярности правой партии «Альтернатива для Германии».

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