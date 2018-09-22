Деятели культуры ФРГ требуют отставки Хорста Зеехофера с поста главы МВД

Берлин, , 14:24 — REGNUM Деятели культуры Германии подписали открытое письмо с требованием уволить Хорста Зеехофера с поста министра внутренних дел страны, пишет газета Zeit-Online.

К инициативе драматурга Моритца Ринке и писателя Яна Бёттхера присоединились 290 известных общественных деятелей, в их числе директор Берлинале Дитер Косслик, актеры Петер Ломайер, Бургхарт Клауснер, Мерет Бекер, музыкант Инга Хумпе, режиссеры Эмили Атеф, Дитрих Брюггеман и другие. Письмо написано под девизом «Достоинство, ответственность и демократия». Авторы упрекают Зеехофера в провокационном поведении, нанесении ущерба имиджу страны на международной арене, в устаревших взглядах и недостойном отношении к людям, а также в том, что его действия приведи к росту популярности правой партии «Альтернатива для Германии».

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«Мы больше не признаем, что Хорст Зеехофер осознает свою политическую ответственность за Федеративную Республику Германия» — говорится в тексте. — (…) Хорст Зеехофер должен уйти с поста министра внутренних дел выборов в Баварии».

Как сообщало ИА REGNUM, последние упреки в адрес Зеехофера связаны с тем, что он оставил в своем министерстве опального высокопоставленного чиновника Ханса-Георга Маасена, уволенного с поста ведомства по охране конституции. Сам Зеехофер неоднократно заявлял, что против него с самого начала его вступления в должность в марте ведется кампания в средствах массовой информации.

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