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Над главой МВД ФРГ Хорстом Зеехофером «сгущаются тучи» — WELT

Политика

Вероятная отставка Ханса-Георга Маасена может отразиться на судьбе Зеехофера

Над главой МВД ФРГ Хорстом Зеехофером «сгущаются тучи» — WELT
Michael Panse
Хорст Зеехофер

Берлин, 17 сентября 2018, 11:46 — REGNUM  Отставка главы ведомства по охране конституции ФРГ Ханса-Георга Маасена может привести к плачевным последствиям для министра внутренних дел Хорста Зеехофера, пишет издание WELT 17 сентября.

По информации издания, Маасен на минувшей неделе заявил нескольким членам Союза (блока партий «Христианско-социальный союз» и «Христианско-демократический союз», ХСС/ХДС): «Хорст Зеехофер сказал мне, что если я провалюсь, провалится и он тоже».

Как сообщало ИА REGNUM, канцлер Германии Ангела Меркель приняла решение об отставке Маасена до запланированного на 18 сентября обсуждения его будущего с союзниками по коалиции. Ранее глава МВД и лидер ХСС Хорст Зеехофер заявил, что причин для отставки Маасена нет.

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Напомним, скандал вокруг главы секретной службы Маасена вызван его расхождением с позицией правительства: он заявил в интервью немецкой прессе, что сообщения о правых погромах и травле иностранцев во время протестов в саксонском городе Хемниц являются дезинформацией.

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Политическая жизнь Германии
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