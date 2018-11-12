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Участники марша сожгли флаг Евросоюза в Польше

Политика

Ранее глава Евросовета Дональд Туск допустил выход Польши из состава ЕС

Варшава, 12 ноября 2018, 10:30 — REGNUM  Марш по случаю Дня независимости Польши, в котором приняли участие более 200 тысяч человек, прошел в Варшаве 11 ноября. Об этом сообщила организация «Всепольская молодёжь» на странице в соцсети Twitter.

По данным организации, участники мероприятия во время шествия сожгли флаг Европейского союза (ЕС).

«Флаг ЕС сожжен», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Евросовета Дональд Туск допустил выход Польши из состава ЕС. По словам бывшего премьер-министра Польши, предпосылки для Polexit в виде ряда разногласий Варшавы и Брюсселя уже есть, а спусковым механизмом может стать политика возглавляющего правящую польскую партию «Право и справедливость» Ярослава Качиньского.

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