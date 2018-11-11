Порошенко поздравил Польшу с днем независимости

Киев, , 12:21 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко поздравил граждан Польши со столетней годовщиной провозглашения независимости. Он написал об этом 11 ноября в своем аккаунте Facebook.

«По случаю 100-летия восстановления независимости желаю дружественной Польше мира, благополучия и процветания», — написал украинский президент.

Отметим, 11 ноября Польша празднует день независимости.

Также отметим, что в последнее время отношения между Польшей и Украиной осложнились из-за дискуссий по историческим вопросам. В Варшаве осуждают героизацию Бандеры и ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Украине и приняли закон, который вводит уголовную ответственность за распространение бандеровской идеологии. На Украине считаю данный закон, направленным против жителей страны.