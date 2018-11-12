Польские футбольные фанаты отпраздновали 100-летие борьбы против украинцев

Вроцлав, Польша, , 09:05 — REGNUM Фанаты польского футбольного клуба «Wielki Slask» посетили Лычаковское кладбище Львова, где почтили память жертв польско-украинской борьбы 1918−1919 годов, сказано 9 ноября на странице футбольного сообщества в социальной сети Facebook.

На опубликованных фото видно более десятка людей, которые стоят на кладбище орлят с зажжёнными фаерами и держат плакат, прославляющий защитников Львова, погибших в бою с украинскими захватчиками в 1918 году.

Как рассказал директор Лычаковского кладбища изданию Zaxid.net, акция состоялась вечером 4 ноября и продолжалась всего пять минут.

После посещения кладбища польские фанаты прошлись по улицам Львова.

«К сожалению, сегодняшняя Украина, которая ищет свою идентичность, опирается на убийц женщин и детей из УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — прокомментировали фанаты увиденный ими памятник главарю ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степану Бандере.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда попросил президента Украины Петра Порошенко вмешаться в спор вокруг изваяний львов, установленных на кладбище орлят во Львове.

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