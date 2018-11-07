Возможно, Трамп водит Путина за нос, а не наоборот – Project Syndicate

Вашингтон, , 11:44 — REGNUM Последние два года бо́льшая часть международного сообщества была уверена в том, что президент России Владимир Путин, возможно, выкручивает руки своему американскому коллеге Дональду Трампу. Тем не менее может оказаться так, что именно глава Белого дома водит Путина за нос, пишет Нина Хрущева в статье для портала Project Syndicate.

Автор отмечает, что Трамп действительно любит Путина, или лишь так говорит. Следуя своему излюбленному гипертрофированного стилю телевизионных шоу, Трамп стал превозносить Путина как сильного государственного деятеля, а также хвастаться тем, что он сможет исправить отношения США с Кремлем. Летом этого года в ходе двухстороннего саммита в Хельсинки Трамп даже отдал Путину — бывшему сотруднику КГБ — предпочтение над сотрудниками разведывательных служб США в вопросе российского вмешательства в выборы главы Белого дома 2016 года, несмотря на то, что, как указывает Хрущева, есть доказательства вмешательства Москвы. По словам главы Кремля, он поддерживал Трампа, поскольку хотел, как и Трамп, улучшения двухсторонних отношений между Москвой и Вашингтоном.

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На данный момент российскому президенту как никогда прежде нужна дружба с США. Так, несмотря на внушительную победу на мартовских выборах, рейтинг его поддержки обрушился до 45%. Граждане России недовольны ухудшающейся экономической ситуацией, обостряемой введёнными бывшим главой Белого дома Бараком Обамой санкциями, поводом для которых стала «аннексия» Крыма в 2014 году. Граждане России также недовольны и пенсионной реформой, из-за которой был повышен возраст выхода на пенсию.

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К сожалению для российского лидера, Трамп мало что сделал для улучшения двусторонних отношений, несмотря на ряд дипломатических жестов, таких как приглашение Путина посетить Белый дом. Хотя тот факт, что Трамп своими шагами и оттолкнул ряд союзников США, играет на руку главе Кремля, который якобы стремится к ослаблению Запада, маловероятно, что Трамп поступал так, чтобы угодить своему российскому коллеге.

Кроме того, при Трампе Вашингтон ввел дополнительные санкции, которые в самой России называли «драконовскими». В частности, в марте после отравления бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии из США было выслано 60 российских дипломатов. Момент — после теплых поздравлений Трампом Путина с победой — был выбран так, чтобы быть особенно болезненным.

После этого министерство финансов США ввело санкции против более 20 российских физических и юридических лиц, в том числе нефтяных и алюминиевых магнатов Олега Дерипаски и Алексея Миллера, из-за чего акции их компаний упали в цене. В августе администрация Трампа запретила компаниям США продавать газовые турбины и электронное оборудование в Россию, поскольку это продукция могла быть использована в военных целях. Не стоит забывать и о пошлинах на импорт алюминия и стали. Они, безусловно, не были направлены исключительно против Москвы, но тем не менее в следующем году этот шаг Трампа обойдется России в $3 млрд.

Затем Трамп заявил о своем стремлении выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности — двустороннего соглашения о контроле за вооружением, заключенного ещё во время холодной войны. Хотя стороны на протяжении долгого времени обвиняли друг друга в нарушении договора о РСМД, до прихода Трампа сама идея просто отказаться от этого документа всегда считалась слишком опасной.

В Кремле по-прежнему уверены, что Трамп не может выполнить свои обещания об улучшении отношений с Россией из-за препон со стороны конгресса и демонизации лидера России в американских СМИ. По их логике, Трамп не может начать свою российскую политику, опасаясь вызвать подозрения в том, что он играет на руку Москве. В действительности же ни демократы, ни СМИ не смогли как бы то ни было сдержать Трампа. Что же касается республиканцев, которые контролировали обе палаты конгресса США, то даже те сенаторы, которые раньше яростно выступали против Трампа, такие как сенаторы Линдси Грэм и Тед Круз, теперь лишь «лижут ботинки» Трампу. После того как Трамп заставил Республиканскую партию подчиняться, кажется крайне маловероятным, что в неспособности Трампа улучшить отношения с Москвой виноват кто бы то ни было, кроме главы Белого дома.

Наиболее вероятным объяснением вероломства Трампа является то, что его тёплая риторика в адрес России и ее лидера, как и всё, что исходит у него изо рта, мотивирована исключительно его стремлением к высоким рейтингам, а не заинтересованностью — или реальной готовностью — помогать Кремлю. Можно обратиться к примеру Китая. Так, если сначала Трамп так же делал жесты в сторону председателя КНР Си Цзиньпина, то теперь они превратились в полномасштабную торговую войну против страны, которую Трамп представляет в качестве противника США.

Безусловно, мир уже привык к тому, что Трамп нарушает данные им обещания и капризничает. Удивляет то, насколько неумело просчитал ситуацию российский лидер. Просто непонятно, как мог такой внимательный наблюдатель за США, чья бывшая профессия в разведке выработала в нём способность читать мотивы и намерения людей, не понять всю фальшь обещаний главы Белого дома.

Путин, кажется, считает, что он использует стратегически некомпетентного Трампа для продвижения своих целей, но по факту получается так, что Трамп затащил всех в свою реальность телевизионного шоу, в котором сенсации, преувеличения и дезинформация служат достижению его истинной цели — остаться «последним героем на острове». В результате высокую цель заплатит и мир, и Россия.