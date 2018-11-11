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Меркель, Макрон и Порошенко обсудили выборы в Донбассе

Политика

Выборы в Донбассе прошли 11 ноября 2018 г

Меркель, Макрон и Порошенко обсудили выборы в Донбассе
Иллюстрация: President.gov.ua
Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Петр Порошенко

Париж, 11 ноября 2018, 23:28 — REGNUM  Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и глава Украины Петр Порошенко обсудили выборы в Донбассе, прошедшие 11 ноября. Об этом сообщил украинский лидер в ходе пресс-конференции в Париже.

«Была отмечена (в ходе трехсторонней встречи) твердая позиция по осуждению выборов и поддержки суверенитета, территориальной целостности и независимости нашего государства», — сказал Порошенко, заявление которого обнародовано на его сайте.

По его словам, лидеры Франции и Германии также положительно оценили «ответственное отношение» властей Украины к выполнению договоренностей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы глав ДНР и ЛНР, и депутатов Народных советов республик прошли 11 ноября 2018 г. Избирательные участки в Донбассе закрылись в 20:00 по местному времени (совпадает с московским).

Наблюдатели не зафиксировали нарушений, которые могли бы существенно повлиять на результаты выборов.

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Война в Донбассе
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