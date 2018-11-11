Избирательные участки в ДНР и ЛНР закрылись

Донецк, , 20:37 — REGNUM В Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР) завершилось голосование на выборах глав республик и депутатов Народных советов. Об этом сообщают местные СМИ.

Избирательные участки завершили свою работу в 20:00 по местному времени (совпадает с московским). Жители Донбасса могли оставить свой голос на 408 избирательных участках, организованных в ДНР, и на 316, организованных в ЛНР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы в ЛНР и ДНР стартовали 11 ноября в 08:00 мск.

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