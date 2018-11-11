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ВСУ обстреляли северный пригород Донецка

Происшествия

О возможных жертвах и пострадавших не сообщается

ВСУ обстреляли северный пригород Донецка
Иван Шилов © ИА REGNUM
ВСУ

Донецк, 11 ноября 2018, 22:43 — REGNUM  Северный пригород Донецка подвергся обстрелу со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В сообщении центра говорится, что ВСУ открыли огонь по району села Спартак. О возможных жертвах и пострадавших не сообщается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 ноября в ДНР и ЛНР прошло голосование на выборах глав республик и депутатов Народных советов. Нарушений, которые могли бы существенно повлиять на результаты выборов, зафиксировано не было.

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