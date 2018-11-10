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Эрдоган о деле Хашогги: Эр-Рияд должен прояснить ситуацию

Политика

Журналист Джамаль Хашогги, по одной из версий турецких следователей, был убит в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 г

Эрдоган о деле Хашогги: Эр-Рияд должен прояснить ситуацию
Иван Шилов © ИА REGNUM
Саудовская Аравия

Анкара, 10 ноября 2018, 16:33 — REGNUM  Власти Саудовской Аравии, которые должны прояснить ситуацию с расследованием дела об убийстве журналиста Джамаля Хашогги, знают имена злоумышленников. Об этом, как передает агентство «Анадолу», сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на брифинге в Анкаре.

«Преступники находятся в числе 15 лиц, прибывших в Стамбул за день до убийства в саудовском генкосульстве, — подчеркнул глава государства. — Уверен, что допрос этих лиц выявит истину».

Эрдоган выразил уверенность, что в числе 18 лиц, арестованных в Саудовской Аравии, находятся убийцы саудовского сотрудника СМИ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, журналист Джамаль Хашогги, по одной из версий турецких следователей, был убит в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 г.

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Исчезновение журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле
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