Эрдоган о деле Хашогги: Эр-Рияд должен прояснить ситуацию

Анкара, , 16:33 — REGNUM Власти Саудовской Аравии, которые должны прояснить ситуацию с расследованием дела об убийстве журналиста Джамаля Хашогги, знают имена злоумышленников. Об этом, как передает агентство «Анадолу», сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на брифинге в Анкаре.

«Преступники находятся в числе 15 лиц, прибывших в Стамбул за день до убийства в саудовском генкосульстве, — подчеркнул глава государства. — Уверен, что допрос этих лиц выявит истину».

Эрдоган выразил уверенность, что в числе 18 лиц, арестованных в Саудовской Аравии, находятся убийцы саудовского сотрудника СМИ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, журналист Джамаль Хашогги, по одной из версий турецких следователей, был убит в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 г.

Читайте также: Эрдоган: приказ убить Хашогги шел с «высших уровней» саудовской власти

А также: Дело Хашогги: США намерены привлечь к ответственности виновных