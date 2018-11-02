Суббота, 3 Ноября 2018 года
00:59:39 МСК

Эрдоган: приказ убить Хашогги шел с «высших уровней» саудовской власти

Политика

В этом мало кто сомневается

Эрдоган: приказ убить Хашогги шел с «высших уровней» саудовской власти
Иван Шилов © ИА REGNUM
Реджеп Эрдоган

Анкара, 2 ноября 2018, 23:13 — REGNUM  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что приказ на ликвидацию саудовского журналиста Джамаля Хашогги был отдан с «высших уровней» саудовского правительства. Об этом сегодня, 2 ноября, сообщает AFP.

Напомним, журналист и представитель саудовской элиты Джамаль Хашогги был зверски убит в здании генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Саудиты уже даже и не отрицают факт убийства Хашогги.

Однако саудиты пытаются представить дело так, как будто убийство Хашогги — это самоуправство руководства саудовской разведки и король вместе с наследным принцем тут совершенно ни при чем.

Читайте ранее в этом сюжете: Нетаньяху: Саудиты должны ответить за Хашогги, но «главная проблема — Иран»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Исчезновение журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить