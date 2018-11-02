Эрдоган: приказ убить Хашогги шел с «высших уровней» саудовской власти

Анкара, , 23:13 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что приказ на ликвидацию саудовского журналиста Джамаля Хашогги был отдан с «высших уровней» саудовского правительства. Об этом сегодня, 2 ноября, сообщает AFP.

Напомним, журналист и представитель саудовской элиты Джамаль Хашогги был зверски убит в здании генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Саудиты уже даже и не отрицают факт убийства Хашогги.

Однако саудиты пытаются представить дело так, как будто убийство Хашогги — это самоуправство руководства саудовской разведки и король вместе с наследным принцем тут совершенно ни при чем.

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