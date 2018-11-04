Дело Хашогги: США намерены привлечь к ответственности виновных

Вашингтон, , 21:18 — REGNUM Власти США планируют привлечь к ответственности всех виновных в убийстве журналиста The Washington Post Джемаля Хашогги в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Об этом сообщил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу Fox News.

«Мы (власти США) привлечем к ответственности всех причастных к убийству Хашогги», — сказал он.

Напомним, ранее в США заявили о введении ограничительных мер против причастных к данному преступлению. При этом запретительные меры официальный Вашингтон намерен вводить исключительно после получения доказательств.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, журналист The Washington Post Джемаль Хашогги, по одной из версий турецких следователей, был убит в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 г.

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