Роджер Уотерс попал в базу данных сайта «Миротворец»

Киев, , 19:41 — REGNUM Британский рок-музыкант, один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс попал в базу данных украинского сайта «Миротворец», передаёт 27 августа телеканал «112 Украина».

Причиной внесения музыканта в базу данных названо якобы участие его в «антиукраинской пропаганде», а также «покушение на территориальную целостность Украины и участие в попытках легализации аннексии Крыма».

Как сообщается, непосредственным поводом для включения Уотерса в список послужило его недавнее интервью российскому изданию «Известия», в котором музыкант, говоря о Крыме, заявил о наличии большого числа «договоров и бумаг, по которым Россия имеет все права» на Севастополь.

Напомним, Крым вошёл в состав Российской Федерации по итогам референдума в марте 2014 года, на котором подавляющее большинство жителей полуострова высказалось за воссоединение с Россией. Референдуму предшествовал государственный переворот на Украине в феврале того же года, результаты которого не поддержали в Крыму.

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